Primavera, prove generali oggi con la Samp 

Saranno cinque giorni di fuoco per la Primavera del Cagliari che, tra campionato e Coppa Italia, si giocherà tanto di questa stagione. Oggi alle 13 ai Tre Campanili di Bogliasco scende in campo contro la Sampdoria per un match fondamentale in chiave playoff. I rossoblù distano appena nove punti dalla prima posizione utile in classifica per qualificarsi alla fase finale del torneo. La vittoria oggi contro i blucerchiati consentirebbe alla formazione allenata da Fabio Pisacane di avvicinarsi alle prime della classe e sperare in una corsa allo scudetto.

Il guanto di sfida

Ma non sarà facile e la sfida con i liguri sarà sicuramente ricca di insidie. «Mi aspetto una partita difficile. Affrontiamo una squadra che ha qualità, individualità forti e che viene da un successo importante a Milano contro il Milan», ha tenuto a precisare Fabio Pisacane. «Secondo me sta vivendo un’annata complicata più per situazioni iniziali che per limiti reali. La Samp è penultima, ma la classifica non racconta tutta la verità. Hanno fatto solo 5 punti nelle prime dieci giornate, sappiamo bene quanto sia dura risalire dopo una partenza così. Lo è per i grandi, figuriamoci per un gruppo di ragazzi», ha aggiunto l’allenatore della Primavera rossoblù che ha chiesto ai suoi giocatori, pertanto, di non sottovalutare l'avversario, rimanere concentrati e spingere quanto più possibile sull'acceleratore per cercare di indirizzare lo scontro subito a proprio vantaggio. Per l’occasione, Pisacane dovrà fare a meno, ancora una volta, dei lungodegenti Nunn e Soldati. A loro si aggiunge anche lo squalificato Balde. Tornano, invece, a disposizione Pintus e Vinciguerra che, senza alcun dubbio, non mancheranno di dare il loro supporto alla squadra.

La finalissima

Vincere oggi non è utile e importante solo per quanto riguarda il campionato. Si sa che le vittorie danno una carica particolare e accalappiare i tre punti contro i ragazzi di Lupi vorrebbe dire avere entusiasmo in più anche in ottica Coppa Italia. Mercoledì infatti il Cagliari vola a Milano per quello che è, indubbiamente, l'incontro più atteso. All'Arena Gianni Brera del capoluogo lombardo andrà in scena la finale di Coppa Italia Primavera e per il club rossoblù sarà la prima volta. Mai prima la compagine isolana era riuscita a qualificarsi per la partita che assegnerà il titolo di Campione della Coppa Italia. Anche qui non mancheranno le difficoltà e da gestire, oltre che la qualità della sfidante, ci saranno anche le mille emozioni che una gara così speciale può portare. E se già partecipare alla finalissima può essere considerata un'immensa vittoria, perché non sognare ancora più in grande e puntare al mettere le mani sul trofeo?

La grande attesa

L'ambizione c'è, la voglia di fare e di dare ancora più lustro a una stagione che pure così è già unica anche. Ora bisogna passare ai fatti e questa Primavera sa benissimo che può farcela. La partita mercoledì inizierà alle 15, ci sarà la radiocronaca su Radiolina. Prima, però, testa al campionato e alla Sampdoria.

