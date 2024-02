Primavera, prova di forza con il Toro 

Cagliari 3

Torino 2

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicky, Idrissi, Catena, Cogoni, Arba (13’ st Pintus), Balde (39’ st Malfitano), Marcolini, Sulev (30’ st Achour), Simonetta (39’ st Conti), Vinciguerra, Kingstone. In panchina Iliev, Renna, Grandu, Ardau, Bolzan, Franke, Marini. Allenatore Pisacane.

Torino (4-3-3) : Abati, Marchioro, Azevedo, Rettore, Muntu, Dalla Vecchia (39’ st Acar), Silva, Dell’Aquila (20’ st Longoni), Savva (13’ st Gabellini), Perciun (1’ st Ciammaglichella), Franzoni (1’ st Njie). In panchina Brezzo, Bellocci, Casali, Keita, Rasheed, Magui. Allenatore Scurto.

Arbitro : Cherchi di Carbonia.

Reti : 19' pt e 30’ pt Kingstone, 26' pt Dell'Aquila, 25’ st Longoni, 38’ st Achour (r).

Note : ammoniti Pintus, Muntu, Njie, Rettore. Recupero 1’ pt, 6’ st.

Una vittoria di carattere e da grande squadra per la Primavera di Fabio Pisacane. Al Crai Sport Center i rossoblù battono per 3-2 il Torino di Scurto, con una prestazione convincente sul piano fisico e mentale. Il Cagliari inizia alla grande. Al quarto d’ora Marcolini colpisce di testa la traversa su un corner. L’1-0 dei sardi arriva al 19’: cross prefetto di Simonetta dalla bandierina e colpo di testa di Kingstone. I padroni di casa commettono l’errore di abbassarsi troppo e al 26’ subiscono il pareggio da Dell'Aquila. La squadra di Pisacane non si fa condizionare e alla mezzora torna di nuovo avanti ancora con Kingstone (assist di Cogoni). Sul 2-1 il Cagliari gioca in modo spensierato, costruendo buone trame. Anche nella prima parte della ripresa sono i rossoblù ad avere il pallino del gioco ma nel momento migliore arriva il pareggio inaspettato, su punizione, di Longoni. Anche in questo caso la squadra reagisce bene. Achour - inserito da Pisacane - si guadagna un rigore, all’81’, che lui stesso trasforma. Il Cagliari si difende in modo compatto fino al 96’.

