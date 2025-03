Primavera, perché non ci provi anche in campionato? 

Otto gare per terminare la regular season e, momentaneamente, dieci punti dalla zona playoff. Il Cagliari Primavera continua a sognare in grande, perché la voglia di lasciare il segno nella storia del club rossoblù è tanta.

Vinciguerra e compagni hanno già cominciato a scrivere un capitolo stagionale importante, raggiungendo la prima finale di Coppa Italia. L'avversario di una delle gare più attese dell'anno, in programma mercoledì 9 aprile, sarà il Milan e tutta la società rossoblù attende trepidante di scoprire se saranno i ragazzi di Fabio Pisacane ad aggiudicarsi il titolo. Ma perché accontentarsi solo della Coppa, quando si può pensare di ambire anche allo scudetto?

Un punto

I cagliaritani, nella passata stagione, hanno mancato la qualificazione ai playoff per un solo punto. È vero che attualmente si trovano in decima posizione a quota 41, ma nel corso di questi otto match mancanti tutto può succedere. Essere tra le prime sei della classe darebbe ulteriore lustro ad una stagione che già così difficilmente si potrà dimenticare. Come ricorda sempre Pisacane, servirà la giusta mentalità e il duro lavoro per portare a casa risultati ancora più eclatanti. E questa Primavera ha dimostrato più volte di avere la stoffa per provare a raggiungere anche l'impossibile. Questa settimana di pausa per le Nazionali servirà per organizzare le idee, recuperare dagli acciacchi e proiettarsi verso le prossime partite. Dopo la sosta arriva, sabato 29 ad Assemini arirverà il Lecce.