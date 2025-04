Primavera, paura e sollievo per Trepy 

Cagliari 0

Genoa 0

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Franke, Cogoni, Pintus; Grandu, Liteta (24' pt Simonetta), Marcolini, Balde (30' st Sulev), Langella (30' st Arba); Trepy (15' st Bolzan), Achour (15' st Vinciguerra). In panchina Auseklis, Collu, Ardau, Tronci, Marini. Allenatore Pisacane.

Genoa (3-5-2) : Lysionok; Ferroni, Barbini, Arata; Deseri, Fazio, Arboscello, Carbone, Meconi; Dorgu, Ghirardello (17' st Nuredini). In panchina Magaiotti, Enoghama, Klisys, Contarini, Spicuglia, Mendolia, Pinto, Pagliari, Taleb, Camilletti. Allenatore Sbravati.

Arbitro : Pacella di Roma 2.

Note : ammoniti Langella, Ferroni. Recupero 3' pt e 8' st.



Uno 0-0 condizionato dal forte vento e dallo spavento per l’infortunio alla testa di Trepy (trasportato in ambulanza all'ospedale e dimesso dopo poche ore con un «trauma cranico») in questo Cagliari-Genoa del campionato Primavera 1. Per quanto il pari si unisca agli altri nove risultati utili, il punto col Grifone, diretta concorrente, allenta ma non sfuma del tutto il sogno playoff. Si attendono ora i risultati della Lazio e dell'Hellas Verona, in campo oggi, rispettivamente, contro la Juventus e la Cremonese. In caso di sconfitta di entrambe, la possibilità di raggiungere il post season rimane viva; in caso di vittoria o parità, con sole quattro partite a disposizione, il discorso, invece, si complicherebbe.

Brividi

L'episodio che scuote il match, arriva al 5' della ripresa quando Trepy ha uno scontro con il genoano Barbini. Sembra un normale contatto di gioco, senza complicazioni, si rivela, invece, più grave del previsto. Trepy si accascia a terra. Si vivono attimi di paura e apprensione ad Asseminello. La gara viene interrotta per otto minuti, tutti i giocatori rossoblù si mettono in cerchio attorno al proprio compagno quasi a volerlo proteggere durante le cure. L'intervento tempestivo dello staff medico del Cagliari non è sufficiente, è neccessario un trasferimento all’ospedale per ulteriori controlli. A quel punto, entra in campo l’ambulanza e il 19enne attaccante francese (a segno nella finale di Coppa Italia vinta dal Cagliari Primavera contro il Milan) viene accompagnato al “Brotzu”. Viene poi dimesso nel pomeriggio dopo tutti gli accertamenti del caso. «Per lui solo un trauma cranico», fanno sapere dal club rossoblù. Lo stesso Trepy, sollevato e sorridente, posta su Instagram una foto scattata proprio all’ospedale e scrive: «Un piccolo fuori programma ma tutto a posto».

La partita

Ad Assemini la partita col Genoa prosegue senza particolari emozioni. Il primo tempo vede, dopo soli venti secondi, Meconi pericoloso, angolo. Al 12' incomprensione in area tra Iliev e Franke, Ghirardello non sfrutta l'occasione. Al 43' Grandu, ma non riesce a inquadrare lo specchio. Nella ripresa - condizionata anche dalla preoccupazione per le condizioni di Trepy - Bolzan subisce due falli al 76' e all'84', in entrambi i casi si continua. Allo scadere degli 8 minuti di recupero, azione personale di Sulev che calcia da fuori area, tiro centrale, allontanato.

Dopo gara

Comunque soddisfatto Pisacane a fine gara. «Al netto dell’avversario, che è di qualità e questo dà valore alla nostra vittoria in casa loro all’andata, sono contento per la prestazione», sottolinea il tecnico dei rossoblù.

