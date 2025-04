Primavera, ora è caccia ai playoff 

C'è ancora fermento per la vittoria della Coppa Italia, ma il Cagliari Primavera deve già proiettarsi nuovamente sul campionato. Oggi, davanti al pubblico del Crai Sport Center di Assemini (ore 13), i rossoblù tornano in campo per una nuova giornata del torneo Under 20 contro la Juventus. L’obiettivo, ora, sono i playoff.

Forti della vittoria della Coppa e dei tre punti conquistati contro la Sampdoria, gli isolani proveranno a dar seguito alla scia di risultati positivi avuti fin qui. La possibilità di qualificarsi in zona playoff non è ancora del tutto svanita: sei partite per provare a centrare l'ultima posizione utile attualmente occupata dall'Hellas Verona a +7 dai cagliaritani.

L'avversario odierno non va sottovalutato: i bianconeri stazionano in quarta piazza a 58 punti, mentre i cagliaritani in decima a quota 45.

Pisacane volta pagina

A dare una lettura della sfida di questo pomeriggio è stato proprio Pisacane. «Abbiamo avuto il tempo per goderci un traguardo storico, ma ora è tutto alle spalle», ha già voltato pagina l’allenatore dei “baby” rossoblù. «Torniamo in campo contro una squadra forte, ferita e determinata a prendersi qualcosa che le abbiamo tolto. Ma è proprio in partite così che si misura la crescita di un gruppo, con rispetto, ma anche con identità, fame e personalità». Tutti convocati tranne Nunn e Soldati.

