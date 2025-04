Primavera, oggi sfida decisiva contro il Genoa in chiave playoff 

Un campionato agli sgoccioli e un finale ancora tutto da scrivere per il Cagliari Primavera, che oggi alle 13 scende nuovamente in campo: al “Crai Sport Center” di Assemini arriva il Genoa, per la trentaquattresima e quintultima giornata. Un match fondamentale per continuare a inseguire un altro grande exploit: quello dei playoff. Il Grifone è nono a 50 punti, appena due in più dei rossoblù decimi a 48. Riuscire a conquistare la vittoria consentirebbe a Vinciguerra e soci di scavalcare i liguri e avvicinarsi ulteriormente alla post season, dove si qualificano le prime sei.

In attesa di scoprire anche gli altri i risultati delle varie gare di giornata, con particolare attenzione per le dirette concorrenti, il Cagliari è ora a -5 dalla zona playoff occupata dall’Hellas sesto con 53 punti. In mezzo il Milan settimo a 52 punti e la Lazio a 51, oltre proprio al Genoa. «Questa è una partita importante, ma non cambia la nostra identità», ha spiegato il tecnico Fabio Pisacane, cercando di dare la giusta carica ai suoi (nel frattempo già salvi, obiettivo principale del campionato). «Voglio vedere coraggio e personalità. E se ci sarà da soffrire, dovremo farlo da squadra: uniti, sempre». Dando uno sguardo ai precedenti, i dati sorridono al Cagliari: su 11 partite disputate sono 5 le vittorie ottenute, 3 i pareggi e altrettante sconfitte, con ben 15 gol messi a referto.

Pisacane dovrà fare a meno dei lungodegenti Soldati e Nunn, ai quali si aggiunge Malfitano, fermato da un problema muscolare. Arbitra l'incontro Pacella della sezione di Roma 2.

