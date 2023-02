Primavera, oggi la sfida con l’Inter 

Turno infrasettimanale per il Cagliari Primavera, la formazione giovanile guidata dal tecnico Michele Filippi, che torna in panchina dopo aver scontato la giornata di squalifica. I rossoblù saranno impegnati oggi ad Asseminello contro i pari età dell’Inter, fischio d’inizio alle 12 per il match valido per la 19ª giornata di campionato del Primavera 1, la seconda del girone di ritorno.

Capitan Palomba e compagni vorranno reagire subito, dopo la sconfitta di sabato scorso subita contro il Torino. Torna disponibile Masala dopo lo stop imposto dal giudice sportivo. In classifica il Cagliari è nono con 27 punti, a 4 lunghezze di distanza dal sesto posto occupato dalla Juventus, valevole i playoff scudetto. Inter dodicesima a quota 22. i nerazzurri guidati dall’ex colonna dell’Inter del Triplete, Chivu, vengono dal pareggio interno contro il Bologna.

In campo

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. All’andata l’incontro terminò in pareggio per 2-2. Nel 2023 i Filippi boys hanno conquistato 8 punti in sei partite, frutto di due vittorie di prestigio, ottenute in casa contro l’Atalanta e la Roma capolista, altrettanti pareggi e sconfitte.

Sono in vendita online, nelle ricevitorie autorizzate o presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda, i biglietti per assistere alla gara. Gli abbonati potranno acquistarli a un euro grazie al codice promozionale che riceveranno via mail. L'acquisto di un titolo di accesso per la sfida della Primavera consentirà di assistere a una sessione di allenamento dei ragazzi di mister Ranieri dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del campo principale di Assemini. Per entrambi gli eventi si accederà da via Sa Ruina con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al centro sportivo.