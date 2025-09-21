VaiOnline
Under 20.
22 settembre 2025 alle 00:06

Primavera, non basta una doppietta di Mendy 

Sassuolo 3

Cagliari 2

Sassuolo (4-3-1-2) : Nyarko, Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile, Weiss, Tomsa (31’ st Chiricallo), Seminari (9’ st Cardascio), Frangella (44’ st Appiah), Kulla (44’ st Tampieri), Negri (31’ st Amendola). In panchina Guri, Brugnoli, Petito, Mussini, Acatullo, Barry. Allenatore Francioso.

Cagliari (3-5-2) : Kehayov, Nuvoli (15’ pt Doppio) Franke, Marini, Tronci (43’ st Vargiu), Roguski (43’ st Costa), Liteta, Malfitano (14’ st Cardu), Grandu, Hamdaoua (14’ st Goryanov), Mendy. In panchina Auseklis, Pintus, Correnti. Allenatore Pisano.

Arbitro : Toro di Catania.

Note : Ammoniti Seminari e Amendola nel Sassuolo, Malfitano nel Cagliari; recupero: 3’ e 6’.

Reti : nel pt 20’ rig. Tomsa, 30’ Mendy; nel st 4’ Mendy, 7’ rig. Tomsa, 18’ Negri.

Il Cagliari Primavera perde per 3-2 a Sassuolo dopo aver rimontato il primo svantaggio e rimane fermo a 3 punti dopo cinque giornate. Il campionato rossoblù prosegue con due spiacevoli costanti, dunque: la sconfitta e gli infortuni. Ieri, dopo appena dieci minuti dall’avvio, si è fermato Nuvoli. Il centrale classe 2007 è uscito dolorante dal campo consegnando alla squadra un angoscioso dejavu del ko di Saddi di appena una settimana fa.

Il tecnico Pisano dovrà fare spazio nell’infermeria, ma può uscire dalla partita di ieri con varie indicazioni positive, nonostante il risultato deludente. Ha avuto buone risposte da Tronci, centrocampista adattato a esterno destro, e da Hamdaoua, punta marocchina all’esordio che può dare soluzioni in più in un attacco che dovrà fare a meno per tanto tempo di Saddi e ancora per un po’ di Trepy.

La cronaca

Sassuolo in vantaggio dal dischetto dopo 20 minuti con Tomsa. Il Cagliari la ribalta con una doppietta di Mendy, tra il 30’ del primo tempo e il 4’ della ripresa. Tre minuti dopo ancora Tomsa e ancora su rigore. Il definitivo sorpasso dei padroni di casa al 18’ con Negri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

