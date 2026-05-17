Primavera, non basta Trepy Giocherà i playout in trasferta 

Cagliari 1

Napoli 1

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke (43’ st Mehlstrand), Marini, Malfitano, Russo (43’ st Lo Verde), Raterink, Cardu (24’ st Tronci), Trepy, Costa (14’ st Hamdaoua). In panchina Auseklis, Doppio, Prettenhoffer, Pibiri, Piredda, Usai. Allenatore Gallego.

Napoli (3-5-2) : Ferrante, Eletto, Gambardella (16’ st Cimmaruta), De Luca (40’ st Nardozi), Torre, De Chiara, Prisco, Borriello (16’ st Genovese), Smeraldi, Raggioli (21’ st Pereyra), Gorica (21’ st Baridò). In panchina Pugliese, Spinelli, Anic, Iovine, Melnyk, Caucci. Allenatore Rocco.

Arbitro : Gavini di Aprilia.

Reti : nel st 33’ Trepy, 41’ Pereyra.

Note : ammoniti Cogoni, Trepy, Hamdaoua e Malfitano nel Cagliari; De Luca e Pereyra nel Napoli. Recupero: 2’ e 5’.

L’assaggio dei playout finisce 1-1 e il Cagliari Primavera dovrà volare a Napoli per lo spareggio salvezza. Nella mattinata di Asseminello, davanti a un pubblico mai così presente (e in tensione) quest’anno, l’Under 20 rossoblù concede il possesso al Napoli. Ma non le occasioni. Al 7’ si parte forte con la testata di Grandu, disinnescata dalla prima paratissima di Ferrante. Gli altri messaggi del Cagliari arriveranno a fine primo tempo: prima con il pallonetto di Costa, fuori, e poi con il destro di Trepy, parato. Nei primi 45’, Kehayov utilizzerà i guanti solo per preparare i rinvii. E nel secondo tempo cambia poco: il ritmo agonistico sale, il numero di fischi anche, insieme ai brusii tra campo e panchine. Ma la tendenza di pericolosità è la stessa e nel giro di un paio di minuti i rossoblù svoltano. Al 75’ Hamdaoua e Raterink hanno una gigantesca doppia occasione, ma non segnano. Sul calcio d’angolo successivo, Malfitano prende il palo e Cogoni arriva prima a rimbalzo e viene toccato: rigore. Trepy è perfetto, e da qualche illusione logistica. Perché al 86’, Pereyra spinge in porta per l’1-1. Il playout resta a Cercola, Napoli, nel prossimo weekend.

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