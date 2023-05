Primavera nel Marghine fa tappa a Silanus 

Sabato e domenica Silanus aprirà i suo monumenti, la sua cultura, le sue tradizioni, i prodotti locali e le bellezze naturali ai visitatori e ai turisti, all’insegna dell’ospitalità. Si rinnova l'appuntamento con Primavera nel cuore della Sardegna.

Numerosi gli eventi, per riscoprire la storia del paese. Tutta la comunità è mobilitata. Oltre all'esposizione e la vendita dei prodotti locali, formaggio (con la lavorazione in diretta) e dolci in particolare, oltre al caratteristico pane, non mancheranno i momenti di svago, di esposizione della cultura locale, attraverso i canti e balli, con l'apertura del museo de Sa Poesia cantada e la dimostrazione sull'arte tessile silanese.

Non mancheranno le mostre fotografiche, quelle di pittura e quanto altro. Ci sarà un tour per le antiche vie del paese e nel complesso archeologico di Santa Sarbana e poi a Murarti (a cura della cooperativa Old Sardigna), a bordo del trenino turistico, che partirà dalla piazza Carraghentu, al centro del paese. Altra attrazione nel fine settimana a Silanus le escursioni guidate per le vie del centro storico, in sella a un asinello bianco sardo. Anche le bontà tipiche del paese andranno in vetrina con le degustazioni dei prodotti locali, in particolare dei gustosi dolci della tradizione.

