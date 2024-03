“Primavera nel cuore della Sardegna”, via ai preparativi 

Il 4 e 5 maggio farà tappa a Siniscola il circuito “Primavera nel cuore della Sardegna”, la kermesse di valorizzazione del territorio in tutte le sue componenti socioeconomiche.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gian Luigi Farris, ha avviato la campagna di adesione all’iniziativa di promozione turistica. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato il bando per le manifestazioni d’interesse che è rivolto alle aziende private che gravitano nella cittadina. Gli interessati dovranno presentare richiesta, attraverso uno specifico modulo di domanda che è scaricabile dal sito istituzionale del Comune, da presentare debitamente compilato in Municipio.

La manifestazione si chiamerà “Siniscola.0”. Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione entro le ore 12 del 5 aprile con le seguenti modalità: a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, in via Roma 125, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area Attività politiche sociali, cultura, pubblica istruzione, sport, turismo e spettacolo, telefono 0784-870864 e 0784-870816.

