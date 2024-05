Con tanti eventi ieri ha preso il via a Siniscola la tappa di Primavera nel cuore della Sardegna. Tra tradizione, prodotti tipici, artigianato e cultura, la kermesse promossa da Camera di commercio, Regione e Banco di Sardegna, in collaborazione con l’amministrazione comunale, anche oggi propone tanti appuntamenti. A fare da apripista alla manifestazione, l’associazione “S’Orcu ‘e Montiarvu” con due iniziative per far conoscere l’antica maschera locale. Durante la mattinata spazio a una mostra dedicata ai minatori emigrati in Belgio e tour delle chiese cittadine. Non mancherà il laboratorio di preparazione di “sa pompia” e del torron con l’apertura della mostra mercato sull’enogastronomia. Nel pomeriggio la vestizione dell’altra maschera locale “Sos tintinnatos” a cura dell’omonima associazione e in serata l’esibizione di vari gruppi folk. (f. u.)

