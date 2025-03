Primavera nel cuore della Sardegna, il Comune aderisce al circuito 

Ormai è ufficiale, il Comune di Siniscola aderisce al circuito “Primavera nel cuore della Sardegna”. L’iniziativa proposta dalla Camera di commercio di Nuoro, dopo i successi delle scorse edizioni, viene rilanciata sull’intero territorio provinciale per contribuire alla destagionalizzazione del mercato delle vacanze. Un modo per promuovere la cultura e le tradizioni dell’entroterra con le attrattive costiere. A Siniscola la sagra è prevista il 3 e il 4 maggio. L’appuntamento precede la festa della Madonna di Fatima a La Caletta e quindi dà l’avvio alla stagione turistica che si conclude con la festa delle Grazie di inizio ottobre. Il circuito “Primavera nel cuore della Sardegna” offre particolari spunti per far conoscere e apprezzare la storia e la cultura di Siniscola, riscoprendo le tipicità enogastronomiche, folkloristiche e ambientali. Ora si passa alla parte organizzativa, a cura del l’assessorato al Turismo. (f. u.)

