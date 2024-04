Primavera ko con la Lazio I playoff si allontanano 

Cagliari 0

Lazio 1

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi (43’ st Marini), Catena, Pintus, Arba, Marcolini, Carboni, Balde (43’ st Conti), Simonetta, Vinciguerra (20’ st Konate), Bolzan (20’ st Achour). In panchina Renna, Wodzicky, Collu, Sulev, Malfitano, Franke, Piseddu. Allenatore Pisacane.

Lazio (4-3-3) : Magro, Milani, Ruggeri, Duțu, Bedini, Nazzaro, Sardo (24’ st Napolitano), Di Tommaso, Fernandes (40’ st Cappelli), Sulejmani (44’ st Di Gianni), Gonzalez. In panchina Bosi, Kone, Serra, Tredicine, Bigotti, Zazza, Bordoni, Cuzzarella. Allenatore Sanderra.

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Rete : 31’ st Sulejmani.

Note : ammoniti Di Tommaso, Vinciguerra, Balde, Marcolini, Napolitano, Conti. Recupero 0’ pt, 4’ st.

Il Cagliari Primavera cade in casa contro la Lazio. Decide il match la rete siglata da Sulejmani nella ripresa. Per i rossoblù rimane la buona prestazione e, soprattutto, il rammarico per non aver concretizzato alcune occasioni, una in particolare con Bolzan. La Lazio si rende per prima pericolosa: al 9′ Iliev vola sulla la botta di Nazzaro. Sugli sviluppi del corner, Dutu colpisce in scivolata ma Iliev è attento. Poi è un monologo rossoblù. Al 14′ Vinciguerra ci prova al volo, il tiro è alto. Il Cagliari quando può costruisce dal basso, con Simonetta che spesso arretra per ricevere palla e impostare, liberando così lo spazio a sinistra a Idrissi. Carboni, al 31’, calcia dal limite ma la sfera non prende il giusto giro. Nella ripresa la squadra di Pisacane aumenta il pressing. Al 62’ Bolzan si divora il gol del possibile vantaggio da posizione ravvicinata. Ancora Cagliari, al 73’, con la conclusione di Konate, alta non di molto. Al 76′ Sulejmani porta in vantaggio la Lazio. Il Cagliari si getta in avanti fino al 94’, ma il risultato rimane invariato.

