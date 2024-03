Primavera in Marmilla Si comincia da Turri 

Presentato il programma di “Primavera in Marmilla” la rassegna che metterà in luce le peculiarità del territorio.

La prima tappa sarà “Turri produce”, dalle 10 di domenica 17. «I visitatori – annuncia il sindaco Martino Picchedda – potranno visitare i giardini privati che per l’occasione gareggiano al concorso “Turri in Fiore”». Di spicco il progetto “Yarn Bombing”, coordinato dall’associazione “Un Mondo Fiorito” con il coinvolgimento di oltre 40 donne, partito nell’autunno 2023 e ha colorato l’abitato: «Un’esplosione di colori e solidarietà che ha trasformato Turri in una tela vivente di colori e tessuti, rendendo gli angoli grigi e dimenticati dell’arredo urbano in opere d’arte tessute a mano, a maglia o uncinetto», annuncia la segretaria Tiziana Atzeni. Dalla 10, mostra mercato dei prodotti locali, musica in piazza (alle 10 e alle 15), mostra in biblioteca (10-13 e 15-18), poi laboratori creativi e balli folk. Durante la giornata sarà aperto il parco “Beranu Froriu” con l’evento “Tulipani In Sardegna”. Le prossime tappe saranno a Tuili: “Sagra de su Pani Arrùbiu” il 14 aprile, Pauli Arbarei (28 aprile - Sagra delle fave), Villamar (5 maggio - Monumentus & Sabores), Villanovafranca (19 maggio - Sagra della Mandorla) e Setzu (15 giugno - Suoni, danze e colori). «Promuovere la Marmilla nella stagione in cui è vestita a festa, di fiori e colori accesi e un intenso profumo di rinascita – conclude il presidente Francesco Sanna – è l’obiettivo del consorzio turistico “Sa Corona Arrùbia” nel sostenere e coordinare il calendario degli eventi».

