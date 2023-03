“Primavera in Marmilla” in mezzo ai fiori 

A Turri sono in partenza delle iniziative che metteranno in risalto la bellezza del territorio. Domenica prevista una tappa della prima edizione di “Primavera in Marmilla”, promossa dal Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”. A partire dalle 10, tra le vie del paese ci saranno espositori e commercianti con lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio e l’attività produttive e commerciali di Turri e non.

«Primavera in Marmilla è frutto dell'impegno del Consorzio turistico e dei comuni aderenti, per affermare il nostro territorio come destinazione turistica di esperienze culturali ed enogastronomiche in un contesto paesaggistico, storico e archeologico meraviglioso», dice il presidente del consorzio, Francesco Sanna.

Per l’occasione l’amministrazione di Turri ha indetto il primo concorso “Turri in Fiore” in cui tutti i cittadini possono partecipare. «Lo scopo è quello di abbellire il nostro paesino con un tocco personale e originale nello spirito di una sana e armonica competizione», comunicano dall’amministazione. Sempre in questi giorni è possibile visitare i campi di “Tulipani in Sardegna”, la grande esposizione che dal 2018 colora le campagne del paese della Marmilla in cui le migliaia di fiori sono suddivisi tra un’area espositiva e un’area dedicata alla raccolta da parte del pubblico. (g. g. s.)

