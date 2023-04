Primavera in Marmilla, il calendario 

Dolci colline e campi fioriti, la Marmilla è pronta a sbocciare e il Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, assieme a dieci comuni aderenti, ha organizzato “Primavera in Marmilla, rinascita in festa”. «È una kermesse frutto dell’impegno del Consorzio e dei comuni aderenti, per affermare il nostro territorio come destinazione turistica di esperienze culturali ed enogastronomiche», dice il presidente, Francesco Sanna.

Saltata per maltempo l’apertura a Tutti, sabato a Siddi c’è “Piacere Nostro - il Ceas di Siddi si presenta”, poi Tuili il 23 aprile con la “Sagra de su Pani Arrùbiu” e il 30 aprile a Genuri con l’iniziativa “Donne di gusto. Tra cucina internazionale e aforismi” . Per venerdì, a Lunamatrona e Villanovafranca saranno organizzate rispettivamente “Giogus, saboris e traditzionis” e la “22a sagra della Mandorla”. “Monumentus & Saboris - Le rotte del grano” sarà a Villamar il 21 maggio, mentre il 3 giugno l’appuntamento è a Las Plassas per “Castrum Marmilla. Cultura, musica e enogastronomia”. Dal 9 all’11 giugno “Sanluri Legge. Incontri di culture, storia e tradizioni” e per concludere, negli ultimi giorni di primavera, il 17 giugno a Setzu andrà in scena “Marmilla in festa, suoni, danze e colori”. ( g. g. s. )

