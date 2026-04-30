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Setzu.
01 maggio 2026 alle 00:21

“Primavera in Marmilla” fa tappa nel paese più piccolo 

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Oggi la Primavera in Marmilla fa tappa a Setzu. Lì, nel paese più piccolo della provincia, è stato organizzato un ricco programma di iniziative in occasione della diciassettesima “Sagra de sa Fregua e de su Pani indorau”. Alle 10 l’inaugurazione, subito dopo la processione in onore di Santa Greca e l’apertura degli stand, tutto con musica etnica itinerante. Alle 10.30 (e alle 15.30) escursioni sulla Giara. In mattinata e nel pomeriggio i laboratori artigianali sulla lavorazione di pane, ceramica, ricamo, cestini, dolci e formaggi (su Casiddu). Alle 13 pranzo tra case e food truck.

Dalle 15.30 inizieranno la musica in piazza Angelica con Kantidos, Roberto Tangianu e Peppino Bande, Benito Urgu, i gruppi folk Sa Jara di Tuili e Fra’ Nicola da Gesturi, assieme agli Organetti della Marmilla del maestro Bruno Ghiani, poi esibizione di Alessandro Pili con i vent’anni di legislatura del sindaco di Scraffingiu. Alle 17.30 sfilata nel centro storico con i gruppi etnici. Dalle 18 in piazza Angelica la preparazione artigianale de “Sa Fregua e de su Pani indorau”: semola di grano Cappelli, acqua salata, pane, uovo, olio extravergine d’oliva daranno vita a questa tipicità. Si chiude alle 20 in musica.

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