“Primavera in città”, premiati i migliori allestimenti 

Cala il sipario sul concorso “Primavera in città - Beranu in bidda”, promosso dall’associazione culturale e ricreativa “Sette Note e più” insieme a Cittadinanza Attiva Oikos, Froris De Beranu e con il patrocinio del Comune e la partecipazione dei quattro centri commerciali naturali cittadini.

A Sa dom’e farra nei giorni scorsi sono stati premiati tutti i vincitori che hanno abbellito i loro giardini e balconi o le loro vetrine nel modo più originale, con piante e fiori colorati per le tre categorie (giardini privati, vetrine e percorsi urbani) valutati da una giuria social e da una giuria qualificata.Per la categoria vetrine, la giuria social ha premiato l’associazione Anteas con i fiori di carta realizzati dalle signore che frequentano l’associazione. Per i giardini privati primo posto social a Damiano Meloni e al suo giardino con piante endemiche e tipiche delle case campidanesi.

Entrambe le giurie hanno poi dato il primo posto a Sergio Frau e alla sua aiuola pubblica in via Umbria. E ancora premi a Simona Cossu e al suo giardino variopinto nel b&b La Pirata Capitana e alle fioriere del negozio Vanità by oscar di Filippo Simbula. Sono state poi assegnate anche delle menzioni speciali alla scuola dell’infanzia di via Milano, a Giovani Francesco Cossu che da anni si prende cura del giardino condominiale di Pitz’e Serra e a Maria Carmela Stocchino per l’amore con cui cura giardino della sua casa in via Battisti, da sempre protagonista di Lollas.

