Under 20.
14 settembre 2025 alle 00:23

Primavera in campo oggi contro il Milan 

Dopo la gioia per la prima vittoria in Serie A, il Cagliari torna in campo anche con la sua Under 20 che riprende il cammino in campionato con la sfida al Milan alle 11.

L’ ultimo precedente regala al Cagliari la piacevole immagine della vittoria della Coppa Italia. Il 3-0, in quel pomeriggio di Aprile all’Arena Civica Gianni Brera, fu costruito dai gol di Vinciguerra, Bolzan e Trepy. Oggi non ci sarà nessuno dei tre, col francese indisponibile dopo l’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato. Entrambe le squadre, nel frattempo, hanno cambiato tanto: sulle panchine, dove siedono i due nuovi allenatori Francesco Pisano e Giovanni Renna; e in campo, dove è rimasto poco di quei gruppi che l’anno scorso arrivarono appaiati a 61 punti ma distanziati da una differenza reti favorevole al Milan nella corsa ai playoff. La storia recente aggiunge somiglianze tra le due squadre che si incrociano alla quarta di campionato con 3 punti a testa. L’ Under 20 rossonera aveva iniziato la sua stagione con la vittoria a Lecce, ma sbarca in Sardegna dopo 2 sconfitte consecutive in cui la luce offensiva è rimasta quella di Simone Lontani: il classe 2008 del Milan ha segnato tutte le 3 reti della sua squadra e ha trovato il gol anche con l’Italia U19 durante la sosta. Il Cagliari di Francesco Pisano torna in casa per ritrovare la vittoria. L’ unica in questo avvio di Primavera 1 è arrivata proprio al “Crai Sport Center”, alla seconda giornata contro la Lazio.

