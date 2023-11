Primavera, impresa in casa del Milan  

Milan 2

Cagliari 4

Milan (4-3-3) : Bartoccioni, Jimenez, Parmiggiani, Nsiala, Magni (22’ st Bakoune), Malaspina (42’ st Simmelehack), Stalmach (29’ st Ehuwa), Zeroli, Cuenca (29’ st Scotti), Sia, Liberali (22’ st Martinazzi). In panchina Torriani, Paloschi, Skoczylas, Sala, Perina, Amaral Castilho. Allenatore Abate.

Cagliari (4-4-2) : Iliev, Arba, Cogoni (38’ st Pintus), Catena, Idrissi, Sulev (38’ st Deriu), Carboni, Marcolini, Vinciguerra, Kingstone (38’ st Achour), Konate. In panchina Renna, Conti, Pulina, Balde, Franke, Mellino, Casali. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Zoppi di Firenze.

Reti : 15’ st Kingstone, 16’ st e 52’ st Konate, 19’ st Liberali, 28’ st Vinciguerra, 32’ st aut. Catena.

Note : ammoniti Parmiggiani, Magni, Kingstone, Carboni, Zeroli, Vinciguerra, Konate. Recupero 1’ pt, 7’ st.

Impresa del Cagliari Primavera in casa del Milan. I rossoblù vincono con un sorprendente 4-2 contro la seconda forza del campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, bloccato sullo 0-0, la squadra di Pisacane è uscita nella ripresa ed è stata brava a sfruttare gli errori concessi della retroguardia milanista. Al 60’ il Cagliari passa con Kingstone: l’attaccante zambiano, innescato dal lancio di Carboni, s’invola in area e sorprende Bartoccioni con un tocco morbido. Un minuto dopo arriva il raddoppio dei sardi con Konate, lesto a rubare la sfera a Parmiggiani a ridosso dell’area. Al 64’ il Milan accorcia. Grande giocata di Liberali che controlla di petto in area e buca Iliev. Il Cagliari, al 73’, si porta sul 3-1 con la ripartenza di Vinciguerra che sorprende la difesa avversaria. I rossoneri la riaprono ancora una volta al 77’: corner di Ehuwa, Iliev sbaglia l’uscita, Zeroli impatta di testa con la palla che rimbalza su Catena e che schizza in porta. Il Milan ci crede ma il Cagliari la chiude nel recupero con Konate.

