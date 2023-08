Primavera, il rilancio passa per la Domus 

Archiviata la sconfitta alla prima di campionato contro la Juventus, il Cagliari Primavera di Pisacane si sta preparando al meglio in vista del match contro l’Inter in programma domani alle 16.30 alla Unipol Domus. Una sfida che si prospetta altrettanto impegnativa, dato che la squadra guidata da Chivu dispone di un organico di spessore che può dire la sua in questo torneo. I neroazzurri hanno esordito con una vittoria convincente contro l’Empoli (2-0) e proveranno ad allungare la striscia positiva.

Si gioca alla Domus

Ciò che rende ancora più intrigante questa partita è la scelta, da parte del club rossoblù, di disputare l'incontro alla Domus, essendo la prima squadra impegnata domani pomeriggio a Bologna. Per creare un'atmosfera coinvolgente attorno alla Primavera, ma anche l'opportunità per capitan Carboni e compagni, per mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso.

Sconfitta salutare

Quella di Vinovo si può considerare a tutti gli effetti una battuta d’arresto formativa che, riprendendo le parole del tecnico Pisacane, servirà da lezione per il futuro. La squadra ha giocato una buona gara, approcciando bene fin dalle prime battute con un atteggiamento propositivo. Sull’1-0 di Ripani c’è stata la reazione con il pareggio momentaneo di Caddeo. E lo spirito combattivo non è mancato anche dopo il 2-1 e, successivamente, sul 3-1 di Savio. Il match contro l’Inter, seppur impegnativo, sembra quindi alla portata di Carboni e compagni che proveranno a riscattarsi tra le mura amiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA