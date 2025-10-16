Primavera, il ds Carta rilancia la sfida: «La squadra ha un’anima. Cresceremo» 

Una sola vittoria sin qui, sulla Lazio, il recente 1-1 col Genoa capolista, ben cinque sconfitte, qualcuna immeritata, qualcuna no. La Primavera del Cagliari che Francesco Pisano e il suo staff hanno ereditato da Fabio Pisacane, ha iniziato un nuovo ciclo, senza il blocco storico del 2005 e con molti ragazzi tra i 16 e i 17 anni che si stanno adattando a una dimensione diversa, dal punto di vista qualitativo e per la pressione, al confine col professionismo. «Non sono preoccupato. La squadra ha un’anima, la base per ciò che vogliamo costruire», va così oltre la classifica Pierluigi Carta, direttore sportivo dei “baby” rossoblù, terzultimi davanti solo a Cremonese e Napoli.

Carta, il freno è più tecnico o mentale?

«Né tecnico né mentale, è il normale avvio di chi sta affrontando un nuovo corso. Non c’è stata solo la rivisitazione della squadra, ma anche dello staff tecnico. Detto questo, la classifica, a parer mio, non rispecchia quello che la squadra ha fatto vedere nelle prime sette partite. Stiamo rifondando, in termini numerici e di valori».

Pisano è l’allenatore giusto al posto giusto?

«Assolutamente sì. E non per la sua storia, quella è una componente, ma per ciò che fa da anni anni nel settore giovanile e per ciò che riesce a trasmettere ai ragazzi. Siamo soddisfatti del suo operato».

Cosa le piace di più di lui?

«È una persona equilibrata. Riesce a trasmettere i concetti e crede nella condivisione, aspetto non banale».

La Coppa Italia è un’eredità pesante per i più giovani?

«Più che un peso, è un orgoglio per tutti. Se poi hanno questo pensiero devono toglierselo subito dalla testa e viverla semmai come uno stimolo. Vincere uno scudetto o una Coppa non è un obiettivo. Il nostro obiettivo è crescere come gruppo portando più giovani possibili in prima squadra».

L’infortunio di Trepy ha influito nei risultati?

«Il valore di Trepy non lo scopriamo oggi, la squadra è costruita anche su di lui. La sua assenza ha influito quindi».

Può essere il nuovo Luvumbo per prospettive?

«Ha tutte le carte in regola per potersela giocare, sotto l’aspetto tecnico, tattico, culturale, per disponibilità».

Il bello e il brutto di dover ripartire da zero ogni due anni?

«Il bello è lo stimolo di costruire, gettare le basi. Il coordinatore tecnico Mereu e mister Pisano sapranno trovare la chiave giusta per riuscire ad abbinare i risultati alle prestazioni. Il brutto? Non poterci arrivare subito».

Una caratteristica del nuovo gruppo?

«Lo spirito. Non si disunisce mai. Anche nelle difficoltà, gioca con una grande intensità. E preferisco partire da questa base che da una squadra magari più forte ma senza anima. E il Cagliari ha un’anima. E al completo, saprà giocarsela con tutti».

Il livello oggi del campionato Primavera?

«Innalzando l’età da under 19 a under 20 è salito tanto. Questo passaggio è stato un atto dovuto. Le società hanno preferito gestirsi i giocatori in casa con un torneo comunque competitivo piuttosto che darli in prestito in Lega Pro».

Su cento quanti ce la fanno?

«Sono tante le componenti. In un club come il Cagliari, se il ragazzo merita, su cento ce la possono fare anche in cinquanta».

Obert è stato una sua scoperta, che cosa ha provato lunedì al suo primo gol con la Slovacchia?

«Mi ha fatto piacere, ma per il livello che ha raggiunto non mi sorprende. Ha consapevolezza, è uno di quei giocatori che se non c’è, lo senti».

Lei è stato tra i primi a spingere per Pisacane per il dopo Nicola.

«Il mister è stato un’intuizione del presidente già tre anni fa, e di questo gli va dato atto. Ci ho lavorato poi gomito a gomito per due anni e mezzo e penso di conoscerlo bene. Non mi sorprende quindi quello che sta facendo. In un’intervista l’avevo definito geniale perché cerca sempre la soluzione migliore nelle difficoltà, al di là degli aspetti tecnici o tattici. La base sono la coerenza e l’onestà intellettuale. Lo ha dimostrato a Udine nel post gara dicendo chiaramente che l’Udinese meritava di più».

Idrissi in prima squadra?

«Un orgoglio, farà una grande carriera. È lo spaccato di un lavoro di squadra. Ha fatto tutta la trafila, è uno di quei cinquanta di cui parlavamo».

Chi l’ha sorpresa di più tra i nuovi?

«Palestra. L’impatto con la Serie A non è mai semplice. Ha vent’anni, ma sta giocando come se ne avesse trenta».

Quello che ci sorprenderà?

«Semih Kiliçsoy».

RIPRODUZIONE RISERVATA