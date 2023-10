Primavera, il Bologna piegato con Pulina 

Cagliari 1

Bologna 0

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi, Sulev (21’ st Caddeo), Conti (10’ st Balde; 43’ st Malfitano), Marcolini, Pulina (43’ st Ardau), Konate (10’ st Achour), Vinciguerra. In panchina Wodzicky, Pintus, Kingstone, Franke, Pasquale, Casali. Allenatore Pisacane.

Bologna (4-2-3-1) : Bagnolini, Baroncioni, Svoboda, Mercier, Carretti (38’ st Amey), Hodzic (38’ st Ravagnoli), Rossetti, Menegazzo (46’ st Busato), Byar, Mukelenge (1’ st Cesari), Mangiameli. In panchina Pessina, Barra, Idaro, Schiavoni, Lai, Nesi, Tonin. Allenatore Vigiani.

Arbitro : Gavini di Aprilia.

Rete : 33’ st Pulina.

Note : ammoniti Balde, Baroncioni. Recupero 2’ pt, 5’ st.

Il Cagliari Primavera ottiene il terzo successo consecutivo in una settimana tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Pisacane vince di misura con il Bologna grazie alla rete di Pulina arrivata nella ripresa. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che concedono pochi spazi. Il primo acuto è di Idrissi che, dagli sviluppi di un corner, libera un sinistro insidioso che viene deviato in angolo da un difensore ospite. A pochi minuti dall’intervallo il Bologna si rende pericoloso con un tiro ravvicinato di Menegazzo, respinto da un attento Iliev. Nella ripresa il Cagliari comincia meglio e Vinciguerra già al 1’ si "mangia” il gol del possibile vantaggio a tu per tu con Bagnolini. La squadra di Vigiani risponde su punizione con Baroncioni, Iliev è reattivo e mette in angolo. I rossoblù faticano nell’ultimo passaggio e Pisacane si vede costretto a modificare l’assetto tattico, virando sul 4-2-3-1 con Pulina spostato a sinistra. La mossa tattica si rivela decisiva e il Cagliari, al 33’, trova la rete dell’1-0 proprio con Pulina. Al 36’ Byar spaventa Iliev. Nel finale i sardi difendono in modo ordinato.

