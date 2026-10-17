Primavera, giornata no: troppe leggerezze e il Milan ne approfitta 

Milan 2

Cagliari 0

Milan (4-2-3-1) : Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Cisse, Geroli (31’ st Grassini); Zaramella (35’ st Ibrahimović), Anastasio, Zanaga (26’ st La Mantia); Domniței (1’ st Samb). In panchina Pantelin, Calvani, Mazzeo, Vechiu, Dotta, Colombo, Petrone. Allenatore Renna.

Cagliari (3-5-2) : Kehayov; Doppio, Mawassa, Nuvoli; Grandu (1’ st Bahlaouan), Akarakiri, Goryanov, Piro (21’ pt Tronci), Lo Verde (22’ st Barry); Sugamele (22’ st Cardu), Costa (13’ st Sow). In panchina Sarno, Battaglini, Piredda, Hamdaoua. Allenatore Gallego.

Arbitro : Rossini di Torino.

Reti : nel pt 13’ Anastasio; nel st 12’ Cullotta (r).

Note : espulso Nuvoli al 10’ st per fallo con chiara occasione da gol. Ammoniti Geroli, Ibrahimovic. Recupero 3’ pt-3’ st.

Il Milan batte il Cagliari con una doppia spallata nel match della settima giornata del Campionato Primavera 1. Al Vismara i ragazzi di Gallego partono subito con difficoltà: già al 3’ Nolli – trovato alle porte dell’area su schema da angolo – colpisce la traversa. I rossoneri fanno partire l’operazione “sorpasso” grazie alla rete – su caotica gestione della difesa rossoblù da punizione – di Anastasio. E dopo la prima reazione, affidata ai segnali di Sugamele e Piro, Kehayov rischia ancora grosso rinviando addosso a Domnitei: palo. L’episodio che allontana definitivamente il Cagliari dalla chance di fare punti cade al 55’: fallo di Nuvoli, espulsione e rigore per il Milan. Messo in porta da Cullotta, per il 2-0.

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