SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Giovanili.
18 ottobre 2026 alle 00:07

Primavera, giornata no: troppe leggerezze e il Milan ne approfitta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milan 2

Cagliari 0

Milan (4-2-3-1) : Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Cisse, Geroli (31’ st Grassini); Zaramella (35’ st Ibrahimović), Anastasio, Zanaga (26’ st La Mantia); Domniței (1’ st Samb). In panchina Pantelin, Calvani, Mazzeo, Vechiu, Dotta, Colombo, Petrone. Allenatore Renna.

Cagliari (3-5-2) : Kehayov; Doppio, Mawassa, Nuvoli; Grandu (1’ st Bahlaouan), Akarakiri, Goryanov, Piro (21’ pt Tronci), Lo Verde (22’ st Barry); Sugamele (22’ st Cardu), Costa (13’ st Sow). In panchina Sarno, Battaglini, Piredda, Hamdaoua. Allenatore Gallego.

Arbitro : Rossini di Torino.

Reti : nel pt 13’ Anastasio; nel st 12’ Cullotta (r).

Note : espulso Nuvoli al 10’ st per fallo con chiara occasione da gol. Ammoniti Geroli, Ibrahimovic. Recupero 3’ pt-3’ st.

Il Milan batte il Cagliari con una doppia spallata nel match della settima giornata del Campionato Primavera 1. Al Vismara i ragazzi di Gallego partono subito con difficoltà: già al 3’ Nolli – trovato alle porte dell’area su schema da angolo – colpisce la traversa. I rossoneri fanno partire l’operazione “sorpasso” grazie alla rete – su caotica gestione della difesa rossoblù da punizione – di Anastasio. E dopo la prima reazione, affidata ai segnali di Sugamele e Piro, Kehayov rischia ancora grosso rinviando addosso a Domnitei: palo. L’episodio che allontana definitivamente il Cagliari dalla chance di fare punti cade al 55’: fallo di Nuvoli, espulsione e rigore per il Milan. Messo in porta da Cullotta, per il 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Viaggiatori in cerca di esperienze «Sono loro ad allungare la stagione»

Curiosi, benestanti e disposti a spendere: i turisti del “non solo mare” 
Marco Noce
le proteste

Feriti e arresti, Francia nel caos

Incendi e saccheggi nel Paese a sei mesi dalle elezioni presidenziali 
Violenze

Milano, guerriglia davanti al Duomo

La protesta per il caro vita degenera, bombe carta contro la polizia 
L’emergenza

Sbarchi, l’ondata non si ferma

Ieri altri 103 migranti sono approdati nelle coste del Sulcis 
Ylenia Mascia Fabio Murru
La battaglia

Guspini, alt al parco agrivoltaico ad Arcuentu

I ministeri di Ambiente e Cultura: «Minacciati il paesaggio e numerosi siti archeologici» 
Giovanni G. Scanu