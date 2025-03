Primavera, Franke riacciuffa il Lecce: 2-2 

Cagliari 2

Lecce 2

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Cogoni, Franke, Marini (11' st Grandu); Arba (22' st Simonetta), Malfitano (22' st Balde), Marcolini (11' st Trepy), Liteta, Langella; Achour, Bolzan (31' st Sulev). In panchina Sarno, Auseklis, Collu, Ardau, Nuvoli, Mendy. Allenatore Pisacane.

Lecce (4-3-3) : Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Yilmaz (36' st Agrimi), Kovac (36' st Denis), Gorter; Winkelmann, Bertolucci (36' st Delle Monache), Mboko. In panchina Verdoschi, Russo, Pacia, Minerva, Zanotel, Dell’Anna, Leo, Pejazic. Allenatore Scurto.

Reti : 15' pt Achour, 20' pt Bertolucci, 24' pt Gorter, 31' st Franke.

Arbitro : Gravini di Aprilia.

Note : ammoniti Langella, Mboko, Balde. Recupero 1' pt e 3' st.



Il Cagliari Primavera non finisce mai. Il gol di Franke al 76' regala un punto d’oro ai rossoblù che pareggiano così 2-2 in casa con il Lecce.

La partita comincia con una fase di studio da entrambe le parti. Al 15' il match si sblocca grazie all'imbucata di Malfitano per Achour che, dal limite firma l’1-0. I giallorossi rispondono al 20': cross di Yilmaz e Bertolucci pareggia i conti. Al 24' Gorter, con un destro a giro dalla distanza, punisce i cagliaritani e allunga le distanze.

Nella ripresa, al 52', Langella mette in mezzo una punizione dai 25 metri, Franke incorna ma è poco preciso. Al 61' è Grandu a crossare una buona palla per Arba e, anche lui di testa, sfiora il pari. Un minuto dopo e Pehlivanov salva sulla linea la conclusione di Arba. Al 76', sugli sviluppi di un corner a favore degli isolani, Trepy riesce a servire Franke che sigla il 2-2. In pieno recupero l'ultimo squillo della gara: ad una manciata di secondi dal triplice fischio, 93' sul cronometro, con cross di Grandu per Achour, il numero 9 calcia male e non riesce a portare a casa la vittoria.



