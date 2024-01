Primavera, è il momento di Achour e Konate 

Il Cagliari Primavera si avvia al giro di boa in campionato. Domenica i baby rossoblù sfideranno la Lazio, a Formello, per chiudere nel migliore dei modi un girone di andata più che positivo e che ha visto, soprattutto, la valorizzazione di numerosi prospetti. Questo aspetto rimane prioritario per la società, anche a scapito del risultato sportivo, come rimarcato a più riprese dallo stesso tecnico Pisacane nel corso della stagione, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. Un modo, questo, per preservare i giovani dalle pressioni di un campionato sempre più competitivo come quello della Primavera 1 e per creare allo stesso tempo un ambiente favorevole per la loro crescita.

Playoff nel mirino

È chiaro che la vittoria in rimonta, ottenuta nell’ultimo turno con il Sassuolo - che è una delle squadre tra le più accreditate a disputare le final six per lo scudetto - ha confermato, semmai ci fosse stato qualche dubbio, che questa rosa può ambire ai playoff. Con 24 punti, il Cagliari si trova a due lunghezze dalla sesta posizione, attualmente occupata proprio da Sassuolo e Atalanta, entrambe ferme a quota 26. La squadra di Pisacane è lì, in scia alle grandi. E ha davanti a sé un intero girone di ritorno per provare a centrare un risultato che sarebbe straordinario.

Rinforzi per Ranieri

Data l'attuale emergenza in attacco per la prima squadra, non è escluso che Ranieri possa attingere dalla Primavera e convocare uno tra Kingstone (classe 2003) e Vinciguerra (2005), se non addirittura entrambi, per la partita di domenica contro il Bologna. Se dovesse essere così, Pisacane potrebbe puntare con la Lazio sul tandem Achour-Konate. Insieme vantano ben 11 centri, tra campionato e Coppa Italia, nonostante non partano spesso titolari. E nella gara con il Sassuolo si sono rivelati decisivi, subentrando nella ripresa. Achour ha siglato la rete del momentaneo pareggio mentre il centravanti italo-ivoriano ha propiziato il gol del 2-1, con un cross deviato in porta dall’emiliano Corradini.

