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15 aprile 2026 alle 00:14

Primavera di grandi eventi 

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Si avvicina il Rally Storico Costa Smeralda, che il 24-25 aprile vivrà un 9ª edizione, che si preannuncia spettacolare, valida, oltre che per il Tricolore, anche per l’Europeo Auto Storiche pre 1992 Fia. Le iscrizioni si chiuderanno il 17 e, oltre ai migliori italiani, attesi campioni internazionali del calibro del finlandese Latvala e vetture da sogno come le Lancia Stratos, 037 e Delta. Gli organizzatori dell’Ac Sassari intanto stanno lavorando anche al 2º Sardegna Rally Raid, ambiziosa manifestazione con auto e moto in programma il 16-17 maggio con base Olbia e percorsi segreti, come previsto dai regolamenti dai campionati italiani Cross Country Aci Sport e dei Motorally e Raid TT Fmi, nonché Europeo Baja moto, con circa 900 km di speciali tra le province di Sassari e Olbia-Tempio.( v.ch. )

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