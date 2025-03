Primavera di eventi da gustare 

Un (gradito) ritorno e una x rossa sul calendario degli eventi di primavera. Ufficializzata da settimane la riproposizione di Borgo marinaro, la rassegna che celebra le bontà culinarie e culturali di Arbatax, la cittadina resta orfana di Tortolì in fiore.

La manifestazione, che per una decina d’anni ha richiamato a Tortolì migliaia di visitatori spalancando la finestra verso la stagione turistica, non si farà. «Salta anche questa edizione per mancanza di fondi sufficienti a organizzare una manifestazione come nelle passate edizioni». Questa la spiegazione di Cecilia Chiai, presidente dell’associazione Passioni d’Ogliastra che ha ideato e organizzato le rassegne fino al 2023.

Il calendario

I tappeti floreali creati sulle strade di Tortolì restano un ricordo. Almeno per quest’anno, salvo cambiamenti (improbabili), la manifestazione promossa dal gruppo di infioratrici, capaci di mettere in vetrina le loro doti anche in Vaticano, si concede uno stop. Se quello del 2024 era stato forzato e inatteso, a causa di un lutto che aveva colpito le organizzatrici, quello di quest’anno ha tutt’altro sapore. Mancano le risorse adeguate a organizzare un evento cardine nel panorama primaverile.

Il ritorno

Se dal calendario di primavera sparisce Tortolì in fiore, ecco che ritrova posto Borgo marinaro, la premiata manifestazione andata in scena per la prima volta nel 2015. Dopo alcuni anni verrà riproposto con l’organizzazione di Vele corsare e il patrocinio del Comune. Si terrà il 31 maggio e il primo giugno. In quei giorni, quando i vicoli del borgo ospiteranno punti di degustazione di prodotti tipici, mostre, raduni ed esposizioni dell’artigianato locale, sarà anche ufficializzato il gemellaggio tra Tortolì e Ponza.

C’è spazio anche per soddisfare stomaco e palato con la Festa europea, dal 21 al 23 marzo. «È un evento per far conoscere le usanze, la musica, i balli e le tradizioni del Nord Europa. L’evento - dice Rita Cocco, assessore comunale al Turismo - prevede spettacoli, con strumenti e musica celtica. Vengono proposti balli irlandesi o comunque legati alla tradizione europea e i piatti tipici delle nazioni europee. Gli stati presenti saranno Germania, Francia, Irlanda, Austria, Inghilterra, Olanda, Belgio e Ungheria».