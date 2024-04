Primavera di arte e sapori 

Sette paesi, anziché nove come l’anno scorso. Con una defezione in extremis: Loceri. Dal circuito Aspen è uscito anche Tertenia, che il 3 e 4 giugno del 2023 aveva accolto frotte di visitatori abbinando la rassegna “Tertenia città degli artisti” alla manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”. Benché dal calendario ogliastrino siano state depennate due tappe, ma risalta il ritorno di Baunei, la nona edizione della kermesse promossa dall’azienda speciale della Camera di commercio di Nuoro offre un pacchetto ricco di proposte. La manifestazione ha una marcata impronta ogliastrina, con otto centri coinvolti contro i sei del Nuorese (escono Orosei e Lodè, dentro Sindia e Irgoli). L’inaugurazione è attesa per il prossimo fine settimana con gli appuntamenti di Girasole e Siniscola, mentre la chiusura sarà a Lanusei con la fiera delle ciliegie, l’ultimo weekend di giugno.

Comincia la festa

Ce n’è per tutti i gusti. In Ogliastra sarà Pratzas de Gelisuli a tenere a battesimo l’edizione numero 9 della manifestazione targata Aspen. Rispetto alle consuetudini l’evento è stato posticipato di una settimana anche per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti legati alle condizioni meteo. «Ci siamo anche quest’anno con un vasto programma, tante pratzas, hobbisti, artigiani, musica e balli». Lo presenta così, l’appuntamento di sabato e domenica prossimi Francesca Demara, presidente della Pro Loco di Girasole.

C’è un buco dell’ultim’ora nel calendario. È la tappa di Loceri che si sarebbe dovuta tenere l’11 e 12 maggio ma che è stata cancellata per motivi organizzativi. Si proseguirà con Triei e Silanus (18 e 19 maggio), Lotzorai e Bosa (25 e 26 maggio), Osini (1 e 2 giugno), Baunei (8 e 9 giugno), Bari Sardo, Irgoli e Lei (15 e 16 giugno), Villagrande (nel 2023 la festa era stata a metà maggio) e Sindia (22 e 23 giugno) e, infine, Lanusei il 29 e 30 giugno.