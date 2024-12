Primavera, colpo esterno a Bologna  

Bologna 0

Cagliari 1

Bologna (3-5-2) : Happonen; Papazov (20' st Di Costanzo), Diop, De Luca (39' st Jaber); Puukko, Mazzetti (20' st Tonin), Nordvall (39' st Tordiglione), Baroncioni, Byar; Castaldo, Ravaglioli. In panchina Pessina, Markovic, Mangiameli, Castillo Alvarez, Nesi, Saputo, Negri. All. Rivalta.

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev; Grandu, Soldati, Cogoni, Marini; Balde (34' st Arba), Marcolini, Malfitano (25' st Nunn); Simonetta (11' st Sulev); Vinciguerra (25' st Achour), Bolzan (34' st Franke). In panchina Auseklis, Pintus, Costa, Longoni. All. Pisacane.

Rete : 19' pt Vinciguerra.

Arbitro : Milone di Taurianova.

Note : ammoniti Diop, Vinciguerra, Marcolini, Sulev, Ravaglioli. Rec. 2' pt e 5' st.



A Bologna il Cagliari festeggia i tre punti ritrovati col successo contro i rossoblù di Rivalta. Il primo squillo arriva al 18', con un'occasione per Simonetta su punizione, Happonen para. Al 19' la rete cagliaritana con Vinciguerra che approfitta di una sbavatura difensiva avversaria, trovando il vantaggio. Al 32' Cogoni salva sul tentativo di Mazzetti. Nella ripresa, al 59', i bolognesi si fanno pericolosi su calcio d'angolo, Ravaglioli non è preciso. Al 65' Iliev salva il risultato su un tiro di Tonin.