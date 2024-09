Primavera, c’è l’Inter ad Asseminello 

La settimana di pausa Nazionali ha concesso qualche giorno in più per digerire l'ultima sconfitta in campionato, ma ora è nuovamente tempo di rientrare in campo e combattere. Oggi la Primavera del Cagliari torna in campo davanti al proprio pubblico. Alle 13 al Crai Sport Center di Assemini i ragazzi di Fabio Pisacane ospiteranno l'Inter per la quarta giornata.

L'avvio del torneo 2024-25 per le due compagini è stato un po' tormentato: entrambe hanno conquistato una sola vittoria e il match di questo pomeriggio sarà fondamentale in chiave classifica.

Se si volge lo sguardo ai precedenti, i nerazzurri sembrano essere i favoriti. Il bilancio parla chiaro e vede i giovani guidati da Andrea Zanchetta vittoriosi sui rossoblù per sei volte su undici; gli altri cinque scontri si sono conclusi in parità.

Per guadagnare i tre punti, quindi, i cagliaritani dovranno buttare il cuore oltre l'ostacolo, mostrando carattere e cinismo sotto porta. Non sono concesse distrazioni.

A dirigere la partita ci sarà Stefano Striamo della sezione Salerno, coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli di Lecco e Manuel Cavalli di Bergamo.

