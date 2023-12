Primavera, c’è il Frosinone 

Alle 13 scende in campo il Cagliari Primavera contro il Frosinone, attualmente fanalino di coda con soli 3 punti. La partita del CRAI Sport Center, valida per la 14ª di campionato, risulta sulla carta un impegno abbordabile per la formazione di Pisacane. Attenzione, però, a non sottovalutare la squadra ciociara che nell’ultimo turno ha bloccato sull’1-1 il Verona.

Tra alti e bassi

I baby rossoblù stanno vivendo un periodo altalenante. Dopo l’impresa fatta in casa del Milan (2-4) e il pareggio beffa con l’Empoli (1-1), con rete subita a tempo scaduto, è arrivata la scorsa settimana una sconfitta amara, per 3-1, contro il Torino. Serve, dunque, una reazione per non perdere ulteriore contatto con la zona playoff, obiettivo che rimane alla portata del Cagliari. Intanto l’attaccante Kingstone Mutandwa è stato convocato dalla Nazionale maggiore dello Zambia per svolgere uno stage a fine dicembre, alla vigilia della Coppa d’Africa. Il ct Avram Grant (ex Chelsea) sta valutando se inserirlo nella lista dei 23.

