Primavera beffata al 93’ dal Verona 

Cagliari 0

Verona 1

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus, Soldati, Franke; Arba, Liteta, Marcolini (24' st Simonetta), Sulev (16' st Balde), Grandu (40' st Marini); Kingstone, Bolzan (16' st Vinciguerra). In panchina Auseklis, Di Giosia, Collu, Malfitano, Ardau, Tronci, Trepy. Allenatore Pisacane.

Hellas Verona (3-5-2) : Magro, Nwanege, Kurti (80' st Popovic), Nwachukwu; Agbonifo (80' st Stella), Dalla Riva, Szimionas, Pavanati (16' st Monticelli), De Battisti; Vermesan, Cisse (30' st Philippe). In panchina Zouaghi, Garofalo, De Rossi, Vapore, Albertini, Devoti, Barry. Allenatore Sammarco.

Reti : 48’' st Vermesan .

Arbitro : Liotta di Castellamare di Stabia.

Note : ammoniti Sulev, Cisse, Pintus. Recupero 2' pt e 3' st.



Stop per il Cagliari Primavera che, nella prima giornata del girone di ritorno, è stato fermato in pieno recupero dall'Hellas Verona per 1-0.

Un primo tempo dalle poche emozioni. Al 26', sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Verona e una serie di rimpalli in area rossoblù, Vermesan ci prova col mancino, fuori. Al 27' Bolzan dalla distanza, alta. Al 37' ancora Bolzan, Magro blocca. Qualche secondo e parte il contropiede ospite con Agbonifo che va al tiro, fuori.

Nella ripresa i ritmi cambiano. Al 60' Bolzan si incarica di una punizione, alta. Al 70' mancino al volo di Vermesan che per poco non sblocca l'incontro. Al 74' Kingstone, servito da Vinciguerra, viene murato dalla difesa avversaria. Nel recupero arriva la beffa per il Cagliari: al 93' Vermesan controlla in girata e calcia, regalando la vittoria ai suoi.



