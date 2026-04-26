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27 aprile 2026 alle 00:19

Primavera battuta in rimonta dal Milan 

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Milan 2

Cagliari 1

Milan (4-3-3) : Bouyer, F. Colombo, Vladimirov, Cullotta, Perera, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Borsani, Domnitei (37’ st Castiello), Scotti (42’ st Perina). In panchina Catalano, Del Forno, Zaramella, Nolli, Cisse, Mercogliano, Petrone, Babaj, L. Colombo. All. Renna.

Cagliari (4-4-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Raterink (40’ st Cardu), Tronci (43’ st Hamdaoua), Malfitano (24’ st Russo), Goryanov (1’ st Sulev), Trepy, Sugamele (24’ st Costa). In panchina Auseklis, Doppio, Prettenhoffer, Pibiri, Nunn. All. Gallego.

Arbitro : Kovacevic di Arco Riva.

Reti : nel pt 6’ Raterink, 43’ Domnitei, nel st 23’ Scotti.

Note : Ammoniti Malfitano, Russo, Trepy, Cardu nel Cagliari; recupero: 2’ e 5’.

Il Milan rimonta e il Cagliari manca il colpaccio in trasferta. Nella mattinata del “Vismara” finisce 2-1 per l’Under 20 rossonera. Eppure l’approccio era stato ancora una volta di quelli da insegnare: dopo neanche 1’ Trepy spaventa il connazionale Bouyer che risponde con una paratissima. Domnitei scheggia poi il palo al 4’: è il primo messaggio di un 35° turno che vivrà da protagonista. Partendo con l’handicap. Perché al 6’, i rossoblù recuperano il pallone e partono in transizione: Trepy trova in mezzo all’area Raterink che segna il secondo gol consecutivo. Facendo esultare il Cagliari e risvegliando il Diavolo. Al 36’ Mafitano graffia la traversa, e il Milan torna sul livello del mare con la creazione di Domnitei al 43’. In avvio di secondo tempo c’è spazio per un caotico palo della squadra di Renna, che completa il sorpasso con un rigore: al 68’ Scotti spiazza Kehayov e fa 2-1. È il risultato che il Milan condurrà sino alla fine.

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