Under 20.
26 agosto 2025 alle 00:50

Primavera, assalto alla Supercoppa 

La finale delle finali. Un altro passo storico per una squadra, quella del Cagliari Under 20, che ha voglia di stupire ancora. Si gioca oggi la finale della Supercoppa Primavera 2025/2026, in programma all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano alle ore 18.30.

In campo l’Inter, campione d’Italia Primavera 1 24/25, e il Cagliari, che sullo stesso terreno ha vinto il 9 aprile scorso la Coppa Italia Primavera 24/25. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia.

Il mister dell’U20 rossoblù, Francesco Pisano, ha parlato sui canali del club per presentare il match contro i campioni d’Italia in carica. «Siamo all’inizio di un nuovo percorso, la vittoria contro la Lazio di venerdì ci dà fiducia e consapevolezza nel lavoro che stiamo facendo. Affrontiamo una squadra che ha grandi qualità: andremo a giocarcela come l’abbiamo preparata, con il massimo rispetto dell’avversario ma senza alcun timore, pronti a scendere in campo con grande carica e spirito», ha detto Pisano, «voglio ringraziare i ragazzi che hanno vinto la Coppa Italia Primavera la scorsa stagione e tutto lo staff, è per merito loro che giochiamo questa gara». Fra i convocati, Liteta e Pintus, aggregati alla prima squadra. (red.spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

