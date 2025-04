Primavera Aspen, la novità è Foghesu 

La stagione dei fiori porta con sé profumi e novità. Spuntano manifestazioni culturali e sbocciano eventi da segnare sul calendario. Primavera nel cuore della Sardegna, vede la prima volta sulle griglie di partenza Perdasdefogu. La kermesse paesana “Foghesu in Beranu”, orchestrata dal Gruppo Folk Silvana Coni, in collaborazione con Pro Loco e Comune, si terrà i 3 e 4 maggio. L’itinerario tra bancherelle ed esposizioni si snoderà in piazza Longevità a partire dalle 9 del mattino. Ma ci si potrà spostare e vivere emozioni non solo legate al palato. Previste infatti un volo sopra l’abitato e la visita all’Aviosuperficie Aliquirra o una discesa nelle viscere della terra con l’escursione al canyon di Sa brecca e is tapparas. Per chi rimane nella culla dei longevi in programma mostre come quella degli abiti tradizionali del gruppo folk paesano, una della fotografa Lucia Lai, una sui “Centenari foghesini” e quella al centro di educazione ambientale, Ceas. Primavera nel cuore della Sardegna prende il via il 25 aprile da Orosei, si prosegue anche i 26 e 27. Tre e quattro maggio a Perdas e Siniscola, 10-11 Girasole, 17-18 Triei e Loceri, 24-25 Lotzorai, il 31 maggio e 1 giugno Tortolì e Lodè. Ancora a giugno: 1-2 Tertenia, 7-8 Baunei e Osini, 14-15 Bari Sardo, 21-22 Sindia e Villagrande, 28 e 29 a Lanusei per la grande Fiera delle Ciliegie.

RIPRODUZIONE RISERVATA