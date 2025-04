Primavera, appuntamento con la storia 

Appuntamento con la storia del Cagliari. Un'avventura cominciata l'8 gennaio con l'ingresso agli ottavi con il Torino e giunta al termine con quella che sarà la finale, oggi alle 15 all'Arena “Gianni Brera” di Milano contro il Milan (e in diretta su Radiolina con la radiocronaca di Lele Casini). La Primavera del Cagliari è pronta per realizzare un vero e proprio sogno, la conquista della sua prima Coppa Italia. Già questo è un risultato incredibile, inatteso: nessuno si sarebbe aspettato che la compagine di Fabio Pisacane arrivasse sino in fondo al torneo. Testa, carattere e cuore hanno permesso a Vinciguerra e compagni di superare, una dopo l'altra, le avversarie che si sono trovati di fronte, a cominciare dal Torino (una delle due finaliste lo scorso anno) battuto 2-0, per poi passare alla Fiorentina (detentrice del titolo) eliminata ai rigori e infine la Juventus superata 2-0 ad Asseminello.

La formula

Dall'altra parte il Milan, con un percorso molto simile. Entrati anche loro agli ottavi, i rossoneri hanno affrontato il Genoa (vincendo ai rigori 4-1), l’Inter (pass staccato sempre ai penalty 4-2) e il Lecce (1-0). Ora il capitolo conclusivo. Non sarà un match facile per nessuna delle due contendenti. Non solo bisognerà gestire al meglio l'avversario e ridurre al minimo gli errori, ma anche tenere a bada le emozioni, soprattutto per quanto riguarda il Cagliari che arriva a un appuntamento così importante per la prima volta. In caso di parità dopo i novanta minuti, la finale si deciderà ai rigori senza tempi supplementari.

Avanti tutta

«Siamo arrivati fin qui con il lavoro, con l’unione e con la forza del gruppo. Ora ci giochiamo una finale, che è un premio ma anche una responsabilità», suona la carica il tecnico dei cagliaritani che, naturalmente, punta il mirino sul trofeo. «I ragazzi hanno dato tutto durante la stagione e meritano di vivere questa partita con orgoglio, serenità e fame. Affrontiamo un avversario forte, ma noi sappiamo chi siamo. Oggi non ci resta che fare quello che sappiamo fare: essere squadra. E onorare ogni secondo di questa finale con la testa, con il cuore e con il Cagliari dentro». Pisacane dovrà fare a meno, anche in questa giornata così importante, dei due lungodegenti Nunn e Soldati ma, senza ombra di dubbio, chiunque sarà in campo, non farà sentire la loro mancanza.

Gli avversari

Il Milan, allenato da Guidi, potrebbe cercare di sorprendere i giovani rossoblù tirando fuori l'asso nella manica con la convocazione di Camarda che, durante il campionato, non ha potuto dare aiuto alla Primavera in quanto stabilmente in prima squadra. Ma i giovani rossoblù non si faranno trovare impreparati e, come hanno dimostrato tante volte nel corso dell'anno, combatteranno col coltello tra i denti per ottenere questo successo tanto ambito. Ma a prescindere da quello che sarà il risultato di oggi, il Cagliari potrà comunque festeggiare per questo cammino in questa Coppa Italia. Un percorso perfetto, che dà lustro non solo alla squadra di Pisacane ma a un'Isola intera.

Calcio d'inizio programmato per le 15. Milan-Cagliari, si va in scena.

RIPRODUZIONE RISERVATA