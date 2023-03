Primavera all’insegna del teatro: spettacoli e laboratori per bambini 

Una primavera tutta dedicata al teatro per i masesi: dal 10 marzo al 13 maggio al teatro “Maria Carta” va in scena la prima edizione della “Stagione di Teatro Contemporaneo e Laboratori”. Un ricco calendario di sei appuntamenti dedicati a bambini e adulti, con protagoniste le compagnie Theandric Teatro Nonviolento con “La vedova scalza”, “La storia di Azur e Asmar” e “Duennas”, Teatro Nucleo con “Memorie di Maria Montessori”, Teatro S’Arza con lo spettacolo “Nel magico mondo di Oz” e la compagnia Magazzini di Fine Millennio con il progetto “Giro giro tondo accetta tutto il mondo”.

La rassegna proporrà inoltre tre laboratori aperti a tutti i cittadini da marzo a giugno, ogni mercoledì in tre diverse fasce orarie. Dalle 16 alle 17.45 si terrà il corso di teatro nonviolento per bambini, dalle 18 alle 19.45 invece ci sarà il corso di dizione. I nfine dalle 20.15 alle 22 si terrà il laboratorio dedicato ai classici del ‘900. Per informazioni contattare il numero 3395628680 via WhatsApp. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA