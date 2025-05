Primavera, addio playoff nonostante il 4-0 all’Udinese 

Cagliari 4

Udinese 0

Cagliari (3-5-2) : Auseklis; Cogoni, Pintus, Grandu (21' st Bolzan); Langella, Sulev (1' st Arba), Liteta, Malfitano (21' st Balde), Simonetta (37' st Cardu); Vinciguerra (15' st Trepy), Achour. In panchina Iliev, Collu, Franke, Marini, Marcolini, Ardau. Allenatore Pisacane.

Udinese (4-3-1-2) : Mosca (41' st Sebastiani); Owusu, Busolini, Del Pino, Olivo; Lazzaro, Conti, Del Vi; Xhavara (1' st Acampora); Vinciati (41' st Shpuza), Bonin. In panchina Cella, Severino. Allenatore Bubnjic.

Reti : 20' pt Achour, 40' pt Liteta, 9' st Grandu, 35' st Trepy.

Arbitro : Di Mario di Ciampino.

Note : ammoniti Sulev, Busolino, Langella. Recupero 1' st.



La bella vittoria per 4-0 in casa contro l'Udinese non basta al Cagliari Primavera per conquistare un posto nei playoff. La squadra di Pisacane, nonostante i tre punti, ha chiuso il campionato al settimo posto a quota 61. È riuscita a superare il Verona (battuto 1-0 dal Monza), ma non il Milan (vincente 3-1 contro il Genoa) col quale si è piazzato a pari punti. Ma per gli scontri diretti a favore, sono nuovamente i rossoneri, per il secondo anno di fila, ha soffiare la piazza in post season a Vinciguerra e soci. «La stagione è stata eccezionale, abbiamo fatto qualcosa che va oltre l’eccezionale», il commento del tecnico rossoblù.

La partita

Gli isolani ci hanno provato fin dalle prime battute e al 5' Liteta, sugli sviluppi di un corner di Simonetta, riceve, controlla e calcia, fuori. Al 17' Vinciguerra si affaccia dalle parti di Mosca, l'estremo difensore blocca. Al 20' Simonetta serve Vinciguerra che a sua volta gira per il compagno di reparto Achour e il 9 sigla l'1-0. Al 24' ancora Achour protagonista con una punizione, traversa. Al 40' Vinciguerra mette un cross in mezzo, Mosca respinge centrale e Liteta, approfittando del pallone vacante, appoggia in rete per il 2-0.

Anche nella ripresa i cagliaritani impongono il loro gioco. Al 54' Simonetta per Grandu che, da fuori area, firma il terzo gol per i rossoblù. All'80' Trepy, dal limite dell'area, col mancino mette la parola fine sulla sfida. Nella formazione dell’Udinese l’ex Manuel Conti, figlio di Daniele.



