Primavera, ad Assemini arriva il Monza 

Questo pomeriggio, al termine del match del “Benito Stirpe”, la Primavera rossoblù riceve il Monza al Crai Sport Center (fischio d’inizio alle 15). La squadra di Pisacane, ancora imbattuta in questo 2024, cerca la terza vittoria consecutiva per non perdere terreno dalla zona playoff. Nella gara di andata i sardi si imposero con un netto 4-2 in quella che fu la prima vittoria stagionale in trasferta. Se da una parte il Cagliari cerca ulteriori conferme per continuare l’ascesa verso i playoff, dall’altra parte la squadra brianzola vive un momento di crisi che dura dallo scorso novembre. Con soli 4 punti raccolti nelle ultime 7 partite, i lombardi sono sprofondati al penultimo posto.

Senza i big

Pisacane sa bene che la sfida contro il Monza può celare delle insidie. Tra l’altro, mancheranno Vinciguerra e Kingstone, convocati anche questo weekend in prima squadra per il match di Frosinone. Poche novità di formazione rispetto al precedente confronto con la Lazio. In attacco spazio alla coppia Achour-Konate, con Carboni tra le linee. A centrocampo, favoriti Marcolini, Sulev e Malfitano, mentre la linea difensiva sarà composta da Cogoni e Catena al centro e da Idrissi e Arba ai lati.

