Primavera, 8 gare per inseguire il sogno playoff 

Il Cagliari Primavera si prepara allo sprint finale. Sebbene i playoff sembrino lontani - visto il gap di sette punti dal sesto posto -, c’è grande voglia di far bene e di provarci in queste ultime otto gare. Durante la pausa il gruppo ha lavorato, sotto la guida di Pisacane, per affinare la condizione fisica e la parte tattica in vista dei prossimi impegni. É stato incluso anche un richiamo di preparazione per affrontare al meglio questa ultima fase della stagione.

Grande fiducia

La vittoria, prima della sosta, contro la Juventus ha ridato fiducia ad una squadra che spesso è mancata nei momenti in cui era chiamata ad alzare l’asticella. Tuttavia, il successo contro i bianconeri ha dimostrato, ancora una volta, che questo Cagliari può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, specialmente le cosiddette “grandi”. Per quanto riguarda i singoli, quattro ragazzi del gruppo Primavera – Achour, Kingstone, Marcolini e Catena – si sono messi in mostra con la prima squadra nell’amichevole della scorsa settimana che si è disputata con il Selargius. Achour, Kingstone e Marcolini sono anche andati a segno contro i granata (match terminato 6-0). Ci sono poi Idrissi e Vinciguerra - nel giro azzurro - che avrebbero meritato una chance con la Nazionale nelle gare di qualificazione agli Europei di categoria. Il ct Corradi – che ieri ha centrato la qualificazione alla fase finale degli Europei, con il 5-0 inflitto alla Georgia – ha optato per altre scelte. Ciò testimonia e valorizza ancor di più il lavoro svolto nel corso della stagione da Pisacane e da tutto lo staff che orbita intorno al settore giovanile. Un lavoro che va oltre il risultato del campo.

Trasferta emiliana

Il prossimo ostacolo per i giovani rossoblù si chiama Sassuolo. Si gioca sabato, alle 13, allo stadio “Ricci”. Sarà fondamentale mantenere alta la motivazione per provare a rimanere in corsa per il sesto posto. Pisacane dovrebbe contare anche su Kingstone, che sarà poi “restituito” a Ranieri per la sfida salvezza di Pasquetta con l’Hellas Verona. Si va, comunque, verso la conferma dell’undici classico.

