Primavalle, un murale per i fratelli Mattei 

Una delle pagine più buie della storia italiana durante gli anni di piombo. Il grido da cinquantadue anni rimane lo stesso: mai più. L'importanza di ricordare, portando avanti la memoria. Nel giorno del 52° anniversario dell'uccisione dei fratelli Mattei, quando nel rogo di Primavalle tra il 15 e il 16 aprile del 1973, i militanti di Potere Operaio appiccarono un incendio uccidendo Virgilio e Stefano Mattei, figli del segretario locale del Movimento sociale italiano, ha ancora più valore ribadire le parole d'ordine. E ieri lo si è fatto “riportando a casa” i due fratelli inaugurando un murale nel cortile del palazzo dove vennero bruciati vivi.

E sono questi i sentimenti che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato alla luce: «Due ragazzi innocenti, uccisi dalla furia ideologica e dall'odio politico», ha affermato sui social. «Ricordarli oggi non è solo un dovere morale: è un atto di giustizia verso la verità e verso la storia. Perché - ha ribadito Meloni - nulla si costruisce sull'odio. E perché certi orrori non devono accadere mai più. Non dimentichiamo». Stesso pensiero, con il desiderio di una vera pacificazione e di una memoria condivisa, è arrivato dalla seconda carica dello Stato. Nel corso della cerimonia il presidente Ignazio La Russa si è inginocchiato nel momento della deposizione.

