Primato della Cisl tra i lavoratori degli enti locali 

Dopo il primato raccolto dalla Cisl scuola, ora il rinnovo delle Rsu sorride alla Funzione pubblica che «esprime grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto nelle recenti elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie». La Cisl Fp risulta il primo sindacato tra gli enti locali e i ministeri della provincia di Nuoro. «Questo risultato testimonia il radicamento e la fiducia che la nostra organizzazione sindacale riscuote tra i dipendenti del pubblico impiego. Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto», dice Marco Cucca, segretario del sindacato di categoria. E aggiunge: «Questo successo è frutto del costante impegno dei nostri candidati e rappresentanti, della loro dedizione nel tutelare i diritti e le esigenze dei lavoratori, e della validità delle nostre proposte per un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro».

Inevitabile il ringraziamento ai lavoratori. «Questo risultato ci spinge a proseguire con maggiore impegno nel lavoro di rappresentanza e tutela, portando avanti le istanze dei lavoratori nelle sedi opportune e contribuendo attivamente al miglioramento del settore pubblico nel territorio», conclude Cucca.

