Primario senza medici rifiuta l’incarico 

Paradossi della sanità di frontiera: è difficile essere primari di se stessi. In base a questo principio il primario di Cardiologia all’ospedale di Lanusei Alessandra Piras ha rinunciato all’incarico a un anno dal concorso. Non ha materiale umano con cui mettere insieme i turni. I dirigenti da cercare si moltiplicano e i tempi sono destinati ad essere lunghi: Ares ha avviato l’iter.

La direzione

Cardiologia risulta azzoppato per i pochi medici in organico e, senza squadra, la direzione del reparto diventa poco appetibile. Anche in questo reparto sarebbero dovuti arrivare i medici promessi da Cuba ma così non è stato. Così Ares dovrà rifare i bandi, anche perché la Asl sta chiedendo vengano fatti tutti i concorsi delle strutture complesse. Tra una cosa e l’altra, se ne riparlerà dopo l’estate. Il dg Andrea Marras è chiaro. «Abbiamo chiesto di bandire i concorsi e Ares sta avviando tutte le procedure. Ne stanno istruendo diversi. Anche per i medici aspettiamo i concorsi, anche quelli in procinto di essere banditi. Ancora è troppo presto fare un bilancio sull’attrattività dei reparti con una guida stabile, i segnali sono positivi, avere le strutture con il primario di norma è un valore aggiunto per i medici che si avvicinano ai concorsi».

Possono essere, da soli, i primari un faro di richiamo per la squadra di medici che dovranno andare in corsia? Come rendere l’Ogliastra, e la Sardegna - perché gli altri presidi non dormono comunque sonni tranquilli - allettante e vantaggiosa anche per i medici della penisola? La carenza di medici è cronica da nord a sud, soprattutto alcune specialità risultano meno appetibili di altre e non sono poche le zone che soffrono questa mancanza, soprattutto quelle lontane dai grandi centri.

Il sindacato

La segretaria territoriale della Uil Fpl, Aurelia Orecchioni prende di buon grado la notizia, ponendo l’accento sulla necessità di avere organici rimpolpati e in maniera stabile. «Non possiamo che rallegrarci della pubblicazione del nuovo bando per l’incarico di responsabile della cardiologia del presidio ospedaliero di Lanusei. Dopo anni, finalmente, si potrà iniziare a rafforzare una unità operativa essenziale per il nostro territorio. Ovviamente i direttori di struttura sono fondamentali ma abbiamo bisogno anche di completare gli organici con altri dirigenti medici, oggi faticosamente rappresentati da numerosi consulenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA