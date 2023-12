Primarie per legge, la proposta dei Progressisti 

La strada per ricompattare il centrosinistra spaccato è molto in salita. Domani i Progressisti – che solo qualche giorno fa avevano ribadito la disponibilità a un confronto con la coalizione Pd-M5S – presenteranno alla stampa una proposta di legge per l’attuazione dell’articolo dello Statuto che disciplina le primarie per individuare il candidato presidente. Ora, la mancata celebrazione di primarie è la ragione principale che ha portato il partito di Massimo Zedda a uscire dallo schieramento che sostiene Alessandra Todde, e Renato Soru a decidere di scendere in campo. Insistere sulle primarie potrebbe essere controproducente per l’unità.

Il calendario

Oggi a Nuoro, intanto, Todde darà l’avvio ufficiale alla campagna elettorale. L’appuntamento è alle 10.30 all’ExMè, anche se già da giorni la deputata del M5S ha moltiplicato i suoi incontri pubblici . Ieri a Cagliari, per esempio, ha partecipato alla manifestazione per il comparto unico degli enti locali, ma anche all’assemblea regionale di Confartigianato convocata a Sassari. Quanto a Soru, ieri al Lazzaretto di Cagliari ha partecipato al dibattito che fa parte del programma di «Liberas, Storie di lotta». Con lui, anche la deputata dei Progressisti Francesca Ghirra, Riccardo Lo Monaco di Più Europa e Giulia Lai di Liberu.

Il programma

In questo scenario è molto difficile che i sostenitori di Soru e di Todde possano trovare un punto di incontro. È soprattutto difficile immaginare che l’uno o l’altra possano nei prossimi giorni fare un passo indietro. Soprattutto nel campo largo, la coalizione si è spinta fino alla stesura della bozza del programma elettorale che ora potrà subire qualche modifica sulla base degli incontri di Todde sul territorio. Un documento – scritto dal tavolo programmatico sotto il coordinamento del Dem Cesare Moriconi - che (si legge nella prima delle 186 pagine) «ha lo scopo di coinvolgere i sardi nella definizione del programma di governo regionale». Previsti dieci assi programmatici: Sanità e salute, Politiche sociali, il buon lavoro, conoscenza e cultura, Governo nel territorio, Ambiente e paesaggio, mobilità e trasporti, transizione energetica, sviluppo economico e sociale sostenibile, nuovo sistema Sardegna. (ro. mu.)

