Primarie nel New Hampshire, scintille tra Trump e Haley DeSantis abbandona la corsa 

Washington. Sale la febbre del New Hampshire. Alla vigilia delle primarie di domani, le prime vere e proprie dopo i caucus in Iowa, tra Donald Trump e Nikki Haley lo scontro si fa sempre più duro, essendo rimasti i due veri candidati nello Stato dopo la fuga strategica di Ron DeSantis e l’uscita dalla corsa di Vivek Ramaswamy e Tim Scott, già saliti sul carro del tycoon. «Live free or die», vivi libero o muori, è il motto dello Stato al confine con il Canada detto anche “The Granite State” e per l’ex presidente si legge «incassa il New Hampshire e vola alla convention di luglio».

Il gradimento

Gli ultimi sondaggi danno ancora Trump in ampio vantaggio rispetto ad Haley, il 50% dei consensi contro il 39%. Solo il 6%, sotto la soglia minima del 10% per vincere i 22 delegati assegnati dallo Stato, per il governatore della Florida che ha lasciato lo Stato e si sta già concentrando sulle prossime tappe. «Haley è ineleggibile, con lei i democratici vincerebbero», ha attaccato l’ex presidente nel suo ultimo comizio nello Stato invocando lo spettro di legami tra l’ex ambasciatrice Onu e i dem. «Sta usando i soldi degli estremisti di sinistra per portare avanti i suoi programmi radicali», ha avvertito Trump insinuando il dubbio che Haley sia l’ennesima rappresentante dell’establishment di Washington e Wall Street.

La rivalità

L’ex governatrice 52enne si difende puntando su uno degli argomenti più convincenti che ha a disposizione, l’età avanzata del suo rivale. «Ha detto che Joe Biden ci stava portando verso la seconda guerra mondiale, forse intendeva la terza... Ha detto di aver corso contro Barack Obama, ma non lo ha mai fatto. A 80 anni la salute mentale continuerà a calare. È la natura umana», ha attaccato Haley dopo averlo deriso per averla confusa con l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. La candidata ha anche guadagnato il sostegno di alcuni miliardari di Wall Street che il 30 gennaio ospiteranno una raccolta fondi in suo favore a New York.

Nel frattempo Ron DeSantis ha annunciato di voler abbandonare la corsa alla Casa Bianca.

