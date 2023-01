Primarie, derby tra Comandini e Meloni  

Ci sono due livelli di problemi: i rapporti tra Sardegna Futura e i Riformisti-popolari, peggiorati in occasione delle candidature per le politiche che hanno premiato il riformista Silvio Lai (capolista sul proporzionale) a scapito dell’esponente di Sardegna Futura Gavino Manca (in corsa e perdente sull’uninominale); le divergenze esistenti all’interno dei Riformisti-popolari, cioè tra chi spinge per l’appoggio a Comandini o per la candidatura di Meloni, e chi invece vorrebbe osare di più e proporre qualcuno più giovane come Porcu. Ora, se i Riformisti-popolari hanno potuto “piazzare” un deputato, è evidente che Sardegna futura non intenda fare alcun passo indietro sul fronte del congresso. Comandini, d’altra parte, ha il sostegno di quasi tutti i consiglieri regionali.

I Dem sardi sono quelli dell’ultimo momento. Mentre i candidati alla segreteria nazionale si affrontano in Tv, per il congresso regionale non c’è ancora alcun concorrente ufficiale. Il dettaglio non trascurabile è che le Primarie saranno celebrate nello stesso giorno, il 26 febbraio. Come previsto nel regolamento del congresso, c’è tempo da oggi fino alle 20 di venerdì 27 gennaio per la presentazione delle candidature, delle liste collegate e delle linee programmatiche. Insomma, cinque giorni per chiudere il cerchio una volta per tutte. Cosa non facile, considerato che da oltre un anno il Pd sardo rinvia il congresso anche per l’incapacità di fare sintesi su un nome che vada bene a tutti. Oggi le cose non stanno tanto diversamente, ma stavolta non sarà possibile rimandare.

In campo

I nomi in campo – ma ancora non c’è nulla di ufficiale – sono quelli di Piero Comandini (Sardegna Futura), di Giuseppe Meloni (Riformisti-Popolari), di Federico Porcu (vicino a Coraggio Pd, il manifesto che promuove il rinnovamento del partito) e di Davide Carta (a sostegno della candidatura di Elly Schlein). Quasi sicuramente alla fine si ridurranno a due. Resisteranno il nome pro-Schlein e uno degli altri tre. Il vero nodo, a ben vedere, riguarda la parte maggioritaria del partito a livello regionale.

La maggioranza

Ci sono due livelli di problemi: i rapporti tra Sardegna Futura e i Riformisti-popolari, peggiorati in occasione delle candidature per le politiche che hanno premiato il riformista Silvio Lai (capolista sul proporzionale) a scapito dell’esponente di Sardegna Futura Gavino Manca (in corsa e perdente sull’uninominale); le divergenze esistenti all’interno dei Riformisti-popolari, cioè tra chi spinge per l’appoggio a Comandini o per la candidatura di Meloni, e chi invece vorrebbe osare di più e proporre qualcuno più giovane come Porcu. Ora, se i Riformisti-popolari hanno potuto “piazzare” un deputato, è evidente che Sardegna futura non intenda fare alcun passo indietro sul fronte del congresso. Comandini, d’altra parte, ha il sostegno di quasi tutti i consiglieri regionali.

L’altro candidato

Proseguono, intanto, gli incontri pubblici a sostegno di Elly Schlein. In questo caso, tra i possibili candidati alle primarie regionali si fa strada l’ipotesi Davide Carta, ex consigliere comunale a Cagliari, e tra gli organizzatori della manifestazione dell’8 gennaio scorso nella sede del Pd a Oristano. In quell’occasione avevano partecipato anche i consiglieri comunali del capoluogo Matteo Lecis Cocco Ortu e Camilla Soru, l’ex deputato Michele Piras, l’ex consigliere regionale Guido Tendas, Luciano Marrocu e tanti amministratori locali. Alla fine potrebbe essere proprio Carta lo sfidante di chi – tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni - si aggiudicherà lo spareggio nella maggioranza del Pd.

