Primari, concorsi al Brotzu 

La delibera è stata firmata ieri: il dottor Luigi Mascia è il nuovo direttore della Struttura complessa di Oncologia Medica dell’ospedale Businco (finora era il facente funzione).

Un altro vincitore recente – manca ancora la nomina ufficiale ma l’esito è pubblico – è Stefano Marini, neo direttore di Radiodiagnostica.

E sono soltanto due gare terminate, ma in questo periodo ci sono un’infinità di concorsi e selezioni interne banditi all’Arnas Brotzu.

Alcuni ci sono addirittura dal 2021, altri dal 2022, mai espletati per un motivo o per l’altro, altri ancora sono stati pubblicati nel 2023 e molto di recente, ma adesso è scattata la corsa per portarli a compimento celermente.

E dire che ci sono reparti che sono andati avanti guidati da facenti funzioni anche per più di dieci anni, ora invece - secondo un mandato della direzione generale dell’Azienda sanitaria agli uffici amministrativi diramato i primi di gennaio – bisogna accelerare al massimo e fare in modo di concludere i giochi quanto prima.

Nei corridoi dei due grandi ospedali cagliaritani – il San Michele e l’Oncologico – non si parla d’altro, ovviamente è un periodo particolarmente movimentato, anche perché formare le commissioni giudicatrici non è semplice: sono necessari tre commissari, primari della disciplina in palio iscritti all’albo nazionale, di cui uno dev’essere donna, più il direttore sanitario dell’Azienda.

La lunga lista delle posizioni aperte – tra selezioni pubbliche e interne – si trova sul sito aoubrotzu.it all’interno dell’albo pretorio.

Si cercano tra gli altri i primari delle strutture complesse e dipartimentali di Chirurgia senologica del Businco, di Chirurgia generale a indirizzo oncologico, di Recupero e riabilitazione funzionale, di Chirurgia generale e d’urgenza del San Michele, di Cardiologia pediatrica, di Radiologia oncologica, Oculistica, Urologia, Oncologia medica, di Chirurgia plastica e ricostruttiva.

Ancora, altre selezioni interne aperte sono ad esempio quelle per l’area infermieristica e ostetrica; per l’area Tecniche della riabilitazione e della prevenzione; per Anatomia patologia; per Chirurgia generale; per Oftalmologia; per Ginecologia e Ostetricia.

