Prima vittoria con l’Under 19 

L’Under 19 di Fabio Perdighe firma la prima vittoria della Sardegna al Torneo delle Regioni di calcio a 5 con un bel 3-1 sulla Lombardia. La manifestazione è iniziata sabato con le quattro rappresentative sarde impegnate in Veneto per le prime due giornate della fase a gironi contro Abruzzo e Lombardia.

I primi a scendere in campo sono stati gli Under 15 di Matteo de Agostini, battuti dagli abruzzesi per 4-1. Non è bastato il gol su rigore di Satta. Impresa invece dell’Under 17 con il 6-6 sempre contro l’Abruzzo. Sotto per 4-0, la formazione di Gianni Melis ha rimontato, trovando alla fine un punto con le doppiette di Melis e Rossi e le reti di Serra e Paschina. Sconfitta invece per la femminile di Lucy Alves, che ha incassato il 5-1 dalle abruzzesi. A segno Tiepido. Stesso esito per l’Under 19 di Perdighe, battuta 3-1 nonostante la rete di Casu.

L’Under 15 ha perso anche ieri contro la Lombardia per 2-1. In gol Congia per il momentaneo pareggio. L’Under 17 è stata invece superata 2-0 dai lombardi. Nulla da fare per la femminile, battuta 12-0. La prima gioia e vittoria del torneo l’ha regalata l’Under 19 che si è imposta 3-1 sulla Lombardia grazie alla doppietta di Meloni e al gol di Melis.

Si conclude oggi la fase a gironi con le quattro sfide contro l’Umbria: alle 9.45 si parte con l’Under 15, alle 11:30 l’Under 17. Nel pomeriggio scendono in campo la rappresentativa femminile alle 15 e l’Under 19 alle 17.30.